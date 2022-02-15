Эксперты рассказали об особенностях интраназальных вакцин от COVID-19

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Интраназальные вакцины – это те же самые векторные вакцины аденовирусов. Единственное их отличие от "Спутника V" заключается в дозировке. Об этом Москве 24 рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По его словам, эти вакцины фактически имеют общие технологии на основе разработок института имени Гамалеи.
"Генериум", по сути, лицензировал эту технологию у себя, то есть, по сути дела, это похожая вакцина. Институт имени Гамалеи делает исключительно интраназальный путь введения, а "Генериум" – два пути введения: интраназальный и повторное введение – внутримышечное", – пояснил Крючков.
Он подчеркнул, что пока нет данных о рисках интраназальных вакцин. При этом эксперт выразил мнение, что они не будут сильно отличаться по безопасности от внутримышечных.
"Может быть, будут какие-то другие нежелательные явления. Но в плане серьезности не думаю, что будет разница в частотах. Похоже, что это не будет более опасная история по сравнению с внутримышечным введением", – сказал Крючков.
По мнению иммунолога, интраназальная вакцина вряд ли подойдет для первичной иммунизации. При этом, отметил специалист, подход с комбинированным введением является менее рискованным. Однако Крючков не считает, что по эффективности интраназальные вакцины обгонят внутримышечные.
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал, что интраназальный способ введения вакцины более опасный, чем внутримышечный.
"Мышцы достаточно хорошо отделены от главных частей организма, и там мало что может пойти не так. Нос очень близок к мозгу, напрямую с ним сообщается. Если что-то идет не так, то побочный эффект на главный орган организма – мозг – чисто теоретически больше", – пояснил Скулачев.
По его словам, это удобный вариант для тех, кто боится уколов. Однако вводить такую вакцину нужно с осторожностью, а после внимательно следить за негативными эффектами.
"Есть хорошая поговорка у биологов: если пришла хорошая идея, то, скорее всего, над ней работает десяток американских лабораторий. Меня смущает, что нет другой интраназальной вакцины в других странах. Поскольку идея достаточно логична, вряд ли никому не пришло в голову. Возможно, что-то у них не получается", – высказался эксперт.
Скулачев подчеркнул, что ему понравились описания дизайна испытания. Он также отметил, что этим занимаются грамотные люди, которые хотят выяснить реальную работоспособность вакцины, а не продвинуть ее.
Ранее сообщалось, что в Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум". В испытаниях примут участие 660 человек, из которых порядка 400 – на базе столичных поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210. Остальные пациенты получат препарат в 11 медцентрах по стране, в том числе в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле.
В Москве начались клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 "Генериум"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: