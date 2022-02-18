"Московский патруль": в Подмосковье задержали мужчину, укравшего сканеры штрих-кодов

Находчивого вора задержали подмосковные полицейские. Мужчину подозревают в краже сканеров штрих-кодов из магазина под Красногорском.

Злоумышленник представился продавцам одного из магазинов специалистом по обслуживанию оборудования и попросил показать сканеры штрих-кодов. Когда он остался в помещении один, то положил оборудование в карман и вышел из магазина.

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