Неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома в Свердловской области

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Среднеуральске в Свердловской области. Он задержан. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах передает ТАСС.

Отмечается, что мужчина несколько раз выстрелил из окна. В настоящий момент двор оцеплен.

Мотивы поступка подозреваемого уточняются. По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Никто из прохожих не пострадал.

Источник ТАСС отмечает, что злоумышленник также стрелял в свою супругу, находившуюся в квартире. Однако сведений о состоянии женщины пока нет.

Ранее Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест устроившему стрельбу в столичном МФЦ Сергею Глазову до 7 марта 2022 года. Согласно характеристике дела, мужчина состоит на учете у психиатра с 2010 года. При этом ранее он не был судим, у нарколога не наблюдался.