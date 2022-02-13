Неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома в Свердловской области

14:51
Фото: телеграм-канал "SHOT"
Неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Среднеуральске в Свердловской области. Он задержан. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах передает ТАСС.
Отмечается, что мужчина несколько раз выстрелил из окна. В настоящий момент двор оцеплен.
Мотивы поступка подозреваемого уточняются. По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Никто из прохожих не пострадал.
Источник ТАСС отмечает, что злоумышленник также стрелял в свою супругу, находившуюся в квартире. Однако сведений о состоянии женщины пока нет.
Ранее Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест устроившему стрельбу в столичном МФЦ Сергею Глазову до 7 марта 2022 года. Согласно характеристике дела, мужчина состоит на учете у психиатра с 2010 года. При этом ранее он не был судим, у нарколога не наблюдался.
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