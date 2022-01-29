Суд арестовал подозреваемого в расстреле военнослужащих в Днепре

Фото: телеграм-канал Mash

На Украине суд арестовал нацгвардейца Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре. Трансляцию заседания вело издание "Суспільне" в своем аккаунте в Facebook.

Во время заседания Рябчук признал вину и подчеркнул, что раскаивается в содеянном.

Судья принял решение, что подозреваемый будет находиться под стражей до 27 марта. Его разместят в государственном учреждении для отбывания наказаний №4, которое располагается в Днепре.

"Размер залога не определять", – добавил судья.

Трагедия произошла 27 января на заводе "Южмаш". Артемий Рябчук, вооруженный автоматом Калашникова, открыл огонь по караулу военнослужащих. В результате стрельбы погибли пятеро человек. Еще столько же ранено. В числе погибших – четверо военнослужащих и одна гражданская.

Рябчуку грозит пожизненное заключение. Его обвиняют по статьям "Умышленное убийство" и "Дезертирство с оружием".

На допросе военнослужащий признался, что пытался сбежать с места преступления, однако позже сам решил сдаться полиции. Мотивы своего поступка мужчина объяснять не стал.

