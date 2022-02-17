Друг погибшего в Карачаево-Черкесии москвича рассказал, за что его убили

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Туриста из Москвы Олега Албегова зарезали в Карачаево-Черкессии из-за того, что он решил сходить в туалет на обочине. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал друг погибшего, глава объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов.

"В какой-то момент пассажиры попросили водителя остановиться, чтобы сходить в туалет. <...> Водитель остановился у чистого поля, ребята отошли на 20 метров от машины. Вдруг тормозит резко Vesta, выходят два человека и в грубой форме начинают делать замечания ребятам... А там не было ни предметов культа, ни памятных знаков", – сказал он.

Иванов отметил, что его товарищи извинились перед местными жителями, однако те стали их оскорблять, после чего началась драка. По его словам, потасовка продлилась всего несколько секунд, однако за это время один из пассажиров легковушки успел достать нож и ударить им в пах Албегова. Он подчеркнул, что все произошло очень быстро, однако этот момент успели зафиксировать на видео.

Глава "МотоРоссии" также рассказал, что его друг был волонтером программы помощи мотоциклистам на дорогах. Он охарактеризовал его как доброго и открытого человека.

"Хороший парень. Добрый, открытый. Волонтер, участник программы помощи мотоциклистам на дорогах", – добавил Иванов.

Инцидент произошел 16 февраля. По данным правоохранителей, группа москвичей ехала на Ford Transit по направлению в поселок Архыз. Туристы остановились возле станицы Кардоникская, когда к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями. Началась потасовка, в результате которой был ранен 35-летний москвич – он скончался по пути в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в совершении преступления оказался 34-летний Абдуллах Магометович Бостанов. В настоящее время его разыскивает полиция.

