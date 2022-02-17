В Карачаево-Черкесии зарезали туриста из Москвы

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В Карачаево-Черкесии местный житель зарезал 35-летнего туриста из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, все произошло 16 февраля на обочине дороги в Зеленчукском районе.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ рассказали, что группа москвичей ехала на Ford Transit по направлению в поселок Архыз. Туристы остановились возле станицы Кардоникская, когда к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями.

"У них произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры у подозреваемого на почве личных неприязненных отношений к одному из мужчин внезапно возник преступный умысел, направленный на совершение его убийства. В результате злоумышленник нанес имевшимся при себе ножом не менее одного удара в область живота потерпевшему, от которого мужчина скончался по пути больницу", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство"). Подозреваемым в совершении преступления оказался 34-летний Абдуллах Магометович Бостанов. В настоящее время его разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома на северо-западе Москвы обнаружили труп мужчины. Тело нашли в доме по улице Маршала Жукова в четверг, 18 ноября. На теле имелись ножевые ранения в области груди и шеи.

