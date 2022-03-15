Российские десантники захватили у националистов иностранное вооружение

Видео: министерство обороны РФ

В Киевской области российские десантники захватили у националистов Украины иностранное вооружение. Видеозапись продемонстрировало министерство обороны РФ.

На видео показаны американские противотанковые комплексы Javelin и немецкие Panzerfaust 3, а также переносные зенитные ракетные комплексы.

"Все оружие будет передано представителям Луганской и Донецкой народных республик", – сообщил один из военных РФ.

Ранее российские военнослужащие поразили порядка 180 иностранных наемников и крупную партию иностранных вооружений в Львовской области. Удар ВС РФ был нанесен по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.