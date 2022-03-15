В МИД РФ назвали сугубо деструктивной роль США в ситуации на Украине

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США играют сугубо деструктивную роль в текущей ситуации вокруг Украины, Россия осуждает эту позицию Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков ТАСС.

"У нас диаметрально противоположные подходы ко всему происходящему на Украине. Все, что происходит сейчас, – в значительной степени следствие той политики, которую на протяжении многих лет проводил Вашингтон", – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что Россия сконцентрировала усилия для успешного завершения специальной военной операции и достижения поставленных целей на Украине.

Ранее замминистра иностранных дел сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы российские санкционные списки в ответ на действия США. Он также отмечал, что контакты России и Соединенных Штатов не прекращаются, продолжается работа посольств.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

