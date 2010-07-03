Фигуранты дела о похищении Авраама Руссо не признали вину

Фигуранты уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо не признали свою вину, сообщил адвокат одного из обвиняемых Максим Доброхвалов.
"Сегодня в ходе первого заседания по существу в Пресненском районном суде все фигуранты уголовного дела вину в инкриминируемых преступлениях категорически отвергли", – приводит слова адвоката ТАСС.
5 апреля в Пресненском суде столицы начали рассматривать дело по существу.
На скамье подсудимых племянник бизнесмена Тельмана Исмаилова Заур Марданов, его телохранитель Владимир Гусаков и бизнесмен Эльяр Дамиров.
По данным следователей, в январе 2004 года экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов обманом заманил певца в столичный ресторан "Прага", а после этого отвел его к себе в кабинет. Там он совместно с другими мужчинами избил Руссо.
В сентябре 2018 года Марданов был арестован. Ему предъявили обвинение в похищении человека. Однако 15 октября Мосгорсуд изменил Марданову меру пресечения, освободив его под залог в 10 миллионов рублей.
Самому Тельману Исмаилову в октябре заочно предъявили обвинение по делу о похищении певца.
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