Кремль разочарован игнорированием ЕС и США факта гибели мирных жителей в Донецке – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле разочарованы тем, что лидеры Европейского союза и Соединенных Штатов проигнорировали факт гибели мирных жителей в Донецке 14 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Я хочу обратить ваше внимание и самому сказать, что, на самом деле, мы весьма и весьма разочарованы тем, что ни европейские лидеры, ни моя коллега Псаки, ни ее руководитель, президент США Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке и ничего не говорили о тех гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили Вооруженные силы Украины", – отметил Песков, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, эти люди не говорили об ужасах, которые происходят в Донецке, и никого не осуждали.

"Я не буду давать никакую оценку этому. Я просто хочу это констатировать и призвать всех обратить на это внимание", – заключил Песков.

Накануне при падении обломков ракеты "Точка-У" в Донецке погибли 20 человек. Как рассказывал глава ДНР Денис Пушилин, в числе жертв есть дети. После обстрела были госпитализированы 18 человек. Позднее стало известно о еще 5 доставленных пострадавших, в числе которых – ребенок.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.