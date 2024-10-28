Суд прекратил уголовное преследование фигуранта дела о похищении певца Руссо

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Суд прекратил уголовное преследование фигуранта дела о похищении певца Авраама Руссо Владимира Шестопалова. Об этом рассказал адвокат певца Андрей Алешкин, сообщает газета "Известия".

По словам адвоката, такое решение было принято в связи с истечением срока давности. Однако Руссо планирует подать гражданский иск против Шестопалова на взыскание моральной компенсации в размере 5 миллионов рублей, добавил Алешкин.

Похищение Руссо произошло в 2004 году. По версии следствия, в январе того года гендиректор ТОО КБФ АСТ Тельман Исмаилов заманил певца в столичный ресторан "Прага", а после отвел его к себе в кабинет, где вместе с другими мужчинами избил. В 2018 году Исмаилову заочно было предъявлено обвинение в похищении певца.

В марте 2022 года одному из похитителей певца Зауру Марданову был вынесен приговор. Его приговорили к семи годам колонии.

При этом Шестопалова задержали по подозрению в попытке похищения в аэропорту Шереметьево только в сентябре 2024 года. Позже Шестопалов был отпущен из-под стражи. Изначально ему была избрана мера пресечения в виде заключения, но она отпала из-за того, что срок, отведенный для продления меры, истек.