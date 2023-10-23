На Даню Милохина подали в суд из-за песни "Владимир Путин – молодец"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Шоумен и автор песни "Владимир Путин – молодец" Олег Лихачев направил в суд иск с требованием взыскать компенсацию в размере 400 тысяч рублей с блогера Дани Милохина из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщает телеканал "360".

Как он утверждает, если Милохин никак не отреагирует на иск, тогда ему направят исполнительный лист от приставов.

"Считаю, что лучший вариант для Дани – коллаборация со мной на мой хит "Владимир Путин – молодец": ремикс, клип с дальнейшими ротациями на радио и ТВ", – подчеркнул Лихачев.

По словам шоумена, спев песню про Путина, Милохин сможет реабилитироваться в глазах граждан РФ и главы государства. При этом истец также предложил занять блогеру денег у рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ), с которым тот дружит.

Ранее Моргенштерна обязали выплатить 300 тысяч рублей за плагиат песни шоумена Олега Лихачева. Решение вынес Кировский районный суд Уфы. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора.

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