Суд в Уфе обязал Моргенштерна выплатить 300 тыс руб за плагиат

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Рэпера Моргенштерна обязали выплатить 300 тысяч рублей за плагиат песни шоумена Олега Лихачева. Решение вынес Кировский районный суд Уфы, передает РИА Новости.

"Суд признал незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева "Владимир Путин молодец" и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора", – сказал судья.

Уточняется, что суд отказал истцу в публичном извинении музыканта.

Ранее московский шоумен Олег Лихачев в Кировский районный суд Уфы направил иск к Моргенштерну, в котором указал, что музыкант незаконно использует его песню. По данным заявителя, музыкант использовал композицию в коммерческих целях для развития своего YouTube-канала, а также для получения прибыли от рекламы.

Истец потребовал компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

