Вучич сообщил о намерении просить у Путина увеличения поставок газа

Фото: depositphotos/63ru78

Президент Сербии Александр Вучич планирует попросить у Владимира Путина об увеличении объемов поставляемого газа. Об этом сербский лидер заявил в эфире TV Happy.

Как рассказал Вучич, его поездка в Москву состоится 24 ноября. При этом на следующий день у президента Сербии запланирована встреча с Владимиром Путиным.

Вучич также поделился, что в ходе переговоров планируется обсудить цену, объемы поставляемого газа и сроки действия договора, который заканчивается в конце года.

"Мы сейчас будем просить президента Путина, чтобы нам одобрил объемы на 10 лет по 3 миллиарда кубометров в год", – сказал сербский президент.

Вучич отметил возросшее потребление газа. В частности, только на ТЭЦ "Нови-Сад" ежесуточно уходит 1,8 миллиона кубометров.

Кроме того, подземное хранилище газа Банатски-Двор за срок с 14 октября было опустошено с 262 миллионов кубометров до 161 миллиона. Сербский лидер сообщил о планах увеличить объемы хранилища на 250 миллионов кубометров.

"Мы в день на рынке закупаем по 3–4 миллиона кубических метров газа наряду с тем, что получаем по долгосрочному контракту с Россией, чтобы помочь производству электроэнергии", – добавил Вучич.

Ранее цена газа в Европе превысила 1 000 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствовали данные лондонской биржи ICE.

Всего с начала торгов 16 ноября цена газа в Европе выросла более чем на 5%.