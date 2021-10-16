Вучича не устроила предложенная Москвой цена на газ

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Фото: kremlin.ru
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не устраивает формула расчета стоимости газа, которую предложила Москва.
"Нам предложили, чтобы цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле… Тогда бы цена была 790 долларов за 1 тысячу кубических метров. Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это? Поэтому так важна моя встреча с Владимиром Путиным 25 ноября", – сказал Вучич в эфире TV Prva.
Он подчеркнул, что Белград настаивает на цене из расчета 70% по нефтяной формуле, а 30% – по биржевой стоимости.
Вучич добавил, что в настоящее время в хранилищах находится 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное потребление увеличивается с 6,5 до 8 миллионов кубических метров в сутки, сокращая резервы.
Ранее Вучич попросил Путина продавать газ по максимально выгодной цене. Он отметил, что не стыдится такой просьбы, так как заботится о своем народе.
Одной из причин мирового энергетического кризиса президент Сербии назвал несвоевременное заключение долгосрочных контрактов на поставки газа из России. Причинами кризиса Вучич также считает углеродные пошлины, резкий выход экономики из пандемии и отказ от традиционных источников энергии.
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