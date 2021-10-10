Вучич назвал отношения России и Сербии исключительными

Фото: Виктор Кручинин/ТАСС
Отношения Москвы и Белграда исключительные, заявил президент Сербии Александр Вучич на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он отметил, что сотрудничество Сербии и России отличное во всех сферах жизни.
"Я горжусь тем, что могу сказать, что у нас исключительные отношения с РФ. В отличие от многих других, которые стесняются этого или боятся это сказать, я этого не скрываю и думаю, что произношу это с особой гордостью, потому что в этом и интерес Сербии. Не только интересы, но выражение нашей многовековой дружбы", – приводит слова Вучича РИА Новости.
Ранее Вучич попросил Путина продавать газ по максимально выгодной цене. Он отметил, что не стыдится такой просьбы, так как заботится о своем народе.
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