Вучич попросил Путина продавать газ по максимально выгодной цене

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент Сербии Александр Вучич попросил президента РФ продавать газ по самой выгодной цене.

"Какое давление на нас оказывает Россия? Это мы оказываем на Россию давление, просим, чтобы нам дали газ по самой выгодной цене, просим и оказываем давление. Есть ли гарантии, у меня есть обещание Сергея [Лаврова] и [вице-премьера РФ Юрия] Борисова, что они будут говорить с президентом [РФ Владимиром] Путиным и сделают все, чтобы у нас была самая выгодная цена. Я вам говорю сейчас: я знаю Путина, и у нас будет самая выгодная цена, я с ним еще не говорил, только буду разговаривать, но у нас будет самая низкая цена, я знаю [этого] человека", – приводит слова Вучича ТАСС.

Президент Сербии отметил, что он не стыдится такой просьбы. По его словам, он преследует главную цель – борьбу за свой народ.

"Кризис намного тяжелее, чем о нем думают, будут расти цены на все по всей Европе, везде", – подчеркнул Вучич.

Одной из причин мирового энергетического кризиса президент Сербии назвал несвоевременное заключение долгосрочных контрактов на поставки газа из России. Причинами кризиса Вучич также считает углеродные пошлины, резкий выход экономики из пандемии и отказ от традиционных источников энергии.

Ранее в ЕС сделали предупреждение России из-за цен на газ. Резкое увеличение цен на газ в Европе может отрицательно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоносителей, заявил посол ЕС Маркус Эдерер.

