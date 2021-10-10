В Европе нашли способ обхода ограничений для "Северного потока – 2"

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Европейский аналитик Даниэль Чижевский назвал способ, который поможет обойти ограничения для российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом он рассказал в эфире "Польского радио".
Эксперт объяснил, что финансирование российского проекта Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall может создать дополнительное поле для маневра. В частности, компании способны стать владельцами газопровода, что позволит соответствовать европейской газовой директиве.
Аналитик добавил, что подобный сценарий может быть крайним вариантом для России.
"Газпром" еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести "Северный поток – 2" из-под юрисдикции евросоюзного законодательства", – объяснил специалист.
Он подчеркнул, что противодействующие российскому газопроводу лица, скорее всего, не сумеют сорвать открытие "Северного потока – 2".
Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка газопровода стала заполняться газом. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.
При этом заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что Россия не намерена использовать "Северный поток – 2" как геополитический инструмент.
Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено
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