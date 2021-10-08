В ЕС сделали предупреждение России из-за цен на газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Резкое увеличение цен на газ в Европе может отрицательно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоносителей, заявил в интервью РБК посол ЕС Маркус Эдерер.
Он отметил, что данная ситуация должна беспокоить не только Брюссель и столицы Евросоюза, но и РФ.
"С российской стороны должна быть определенная обеспокоенность, поскольку, во-первых, это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами", – сказал посол ЕС.
По его словам, также причиной, почему Россия должна проявлять обеспокоенность в этой ситуации, является то, что может пострадать ее репутация как надежного поставщика.
Эдерер уточнил, что отсутствие реакции "может быть расценено как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2".
Отмечается, что обсуждение роста цен на газ включено в повестку заседания Европейского Совета 21–22 октября. В ходе него будут обсуждаться меры по решению этой проблемы на основе сделанных Еврокомиссией предложений.
По мнению дипломата, причины роста – комплексные. Среди них могут быть спрос на азиатских рынках, осуществление поставок СПГ главным образом в Азию и восстановление экономик европейских стран.
Ранее в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу. По мнению американского политика, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок.
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