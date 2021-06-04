Путин и Вучич дали старт производству "Спутника V" в Сербии

21:16
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и сербский президент Александр Вучич приняли участие в торжественном запуске производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии.
Лидеры по видеосвязи дали старт первой фазе производства препарата в белградском институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак".
"Для меня большая честь запустить производство вакцины "Спутник V" в Сербии", – сказал Вучич по-русски.
Руководитель института доктор Вера Стоилькович заявила, что Сербия является одной из первых стран, начавших использовать российскую вакцину, а теперь стала еще и первой европейской страной, запустившей ее производство. После этих слов она нажала символическую кнопку старта.
Ранее генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения должна одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев.
По словам Дмитриева, в мире наблюдается ажиотажный спрос на "Спутник V". По мнению Дмитриева, данная тенденция связана с тем, что "Спутник V" демонстрирует лучшие результаты в области эффективности. Кроме того, российская разработка действительно безопасна.
Сербия объявила о начале производства вакцины "Спутник V"
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