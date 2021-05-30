Ученые сравнили эффективность вакцин от COVID-19 для мужчин и женщин

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В женском организме действие вакцины от коронавируса может снижаться, у мужчин эти показатели оказались намного выше, сообщает Business Insider со ссылкой на результаты новых клинических исследований.
Речь идет о вакцинах от Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Ученые выяснили, что последняя снизила вероятность тяжелого течения COVID-19 у мужчин на 68,8%, у женщин – на 63,4%.
Как рассказала сотрудница университета Джонса Хопкинса Сабра Кляйн, полученные результаты "немного озадачивают", поскольку у женщин обычно более сильный иммунный ответ на вакцины, чем у мужчин.
Ученые допускают, что показатель может зависеть от количества привитых мужчин и женщин. Последних, как правило, больше. Кроме того, большинство медицинских работников – женщины, они регулярно проходят обследование на наличие COVID-19.
Что касается Pfizer и Moderna, то первая показала свою эффективность у привитых мужчин на 96,4%, у женщин – на 93,7%. Вторая обладает эффективностью 95,4% и 93,1% соответственно. Что касается прививки от Moderna, то ее эффективность составляет 95,4% у мужчин и 93,1% у женщин.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что прививка от COVID-19 снижает вероятность мутаций вируса. Специалисты постоянно наблюдают за его изменчивостью, изучая потенциальное влияние вакцин. В настоящее время значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс, обнаружено не было.
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