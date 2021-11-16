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Экономика

12:24

Цена газа в Европе превысила 1 000 долларов за 1 тыс кубометров

экономика

Фото: depositphotos/paulfleet

Цена газа на европейском рынке поднялась выше 1 000 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с 27 октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В ходе торгов стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 002 долларов за 1 тысячу кубометров, или 85 евро за МВт/ч.

Всего с начала торгов 16 ноября цена газа в Европе выросла более чем на 5%.

Ранее сообщалось, что из-за газового кризиса в Европе начали отключать в домах свет и тепло.

Из-за газового кризиса в Европе начали отключать в домах свет и тепло

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