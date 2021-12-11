Глава МИД Украины заявил о разработке всеобъемлющего плана по сдерживанию России

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Украина и страны Запада разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Между тем США и их европейские союзники должны активизировать свои усилия по сдерживанию России. <...> Единственный выход из ситуации – это всеобъемлющий план сдерживания, который сейчас разрабатывают Украина и ее партнеры", – написал он в своей статье для журнала Foreigh Affairs.
Кулеба считает, что долгое время страны Запада реагировали на амбиции России с нерешительностью и слабостью. Он также добавил, что план сдерживания включает в себя санкции на случай гипотетического вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа, по его мнению, создает культ России, признавая, что боится ее. Он также считает, что многие европейские страны сами страдают от санкционной политики в отношении Москвы.
Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что поведение Запада в отношении Украины провоцирует серьезные военные риски, которые могут привести к масштабным конфликтам в Европе. В министерстве отметили, что Запад взял курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов.
В МИД сочли необходимым привлечение ОБСЕ к дискуссиями по решению проблем евробезопасности. В российском ведомстве призвали приступить к серьезным переговорам по достижению договоренностей.
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