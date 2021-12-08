Украина сравнила соседство с Россией с головной болью

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Официальный аккаунт Украины в Twitter опубликовал мем о соседстве с Россией. Об этом сообщает "Газета.ру".

На картинке представлены разные виды болей, сопровождаемые надписью: "Разновидности головных болей. Мигрень, гипертония, стресс, жизнь по соседству с Россией".

Пользователи соцсети согласились с шуткой, но признали, что соседей не выбирают.





Ранее Владимир Путин назвал вопрос о намерении Москвы напасть на Киев провокационным. По словам президента, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику.

Американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. Кроме того, глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов сообщал, что вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.