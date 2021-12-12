Киев не выполнил обязательства по передаче РФ зарубежных активов бывшего СССР – Путин

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Украина не выполнила обязательства по передаче России своих зарубежных активов бывшего СССР. Об этом заявил Владимир Путин в эфире телеканала Россия 1.

Он напомнил, что в 90-е годы РФ не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. Из-за этого у страны набралось много долгов.

"Во-первых, в 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", – сказал Путин.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и страны Запада разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания России. Кулеба считает, что долгое время страны Запада реагировали на амбиции России с нерешительностью и слабостью. Он также добавил, что план сдерживания включает в себя санкции на случай гипотетического вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.

