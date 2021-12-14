Тимошенко рассказала об историческом антирекорде Украины

Фото: Zuma\TASS

Украина впервые за всю историю своей независимости заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения. Такие данные привела экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в процессе выступления в Верховной раде.

"Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения", – подчеркнула политик.

Тимошенко продолжила, что искусственно созданный в Украине энергетический кризис провоцирует колоссальную инфляцию. Это становится непосильной ношей для граждан, считает экс-премьер.

"На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат", – приводит РИА Новости слова Тимошенко.

Ранее сообщалось, что транзит газа из России через Украину снизился за 10 месяцев текущего года примерно на 22%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

До этого экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет сложно пережить предстоящую зиму из-за отсутствия прямого контракта с Россией на поставки газа. По его мнению, ответственность за это должен нести Зеленский.