В Китае считают утопией планы США против России на энергетическом рынке Европы

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Планы США по ослаблению российской позиции на энергетическом рынке Европы с помощью СПГ являются утопией. Об этом заявил научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в статье для "Хуаньцю шибао".
По словам автора, президент Соединенных Штатов Джо Байден обсуждает с Катаром и другими странами увеличение поставок сжиженного газа в Европу. Таким образом Запад хочет устранить зависимость от топлива РФ.
"На этот раз Соединенные Штаты надеются "малыми мерами" помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, выступив мостом между своими союзниками. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа", – написал Ифань.
Он напомнил, что транспортировка газа опирается на определенную инфраструктуру, а межрегиональное перемещение имеет высокую цену и множество технических проблем. Из-за этого СПГ трудно достичь уровня цен и поставок трубопроводного газа.
По мнению автора, европейский рынок должен предложить Катару условия, которые будут выгоднее азиатских. При этом в стоимость газа будет включена инфраструктура и усилия по стабилизации цепочки поставок. Ифань отметил, что это еще больше ослабит конкурентоспособность катарского газа по отношению к российскому.
"Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций "Газпрома" на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели – сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу – не что иное, как утопия", – подчеркнул Ифань.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации о том, что Россия якобы может сократить поставки газа в Европу в случае санкций, являются блестящим примером фейковой истерии. По его словам, Россия даже в самые нелегкие моменты отношений с Западом была надежным гарантом энергетической безопасности Европы и безупречно выполняла свои контрактные обязательства.
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