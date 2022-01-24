Аналитик прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе и на Украине

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе и на Украине. Об этом сообщает RT.
По мнению эксперта, запасы газа находятся на уровне исторического минимума, в настоящее время из них отобрано более 70% объема.
"Это значит, что они (хранилища. – Прим. ред.) должны все больше газа импортировать ежесуточно. По сути, у них один из источников поставки газа заканчивается", – подчеркнул Юшков.
Специалист предположил, что через неделю или полторы Европе потребуется увеличить объем импорта газа, в том числе объем закупок у РФ.
"Таким образом, скорее всего, в феврале мы нарастим объем поставок газа в Европу", – дал прогноз он.
Ранее газета The Times со ссылкой на источники писала о страхе британских властей. Они якобы боятся, что введение жестких санкций против РФ спровоцирует Москву на ответные меры, в том числе на сокращение поставок газа в Европу.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейковой истерией новости о сокращении поставок газа в ЕС в случае санкций. По его словам, Россия даже в самые нелегкие моменты отношений с Западом была надежным гарантом энергетической безопасности Европы и безупречно выполняла свои контрактные обязательства.
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