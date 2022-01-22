В США усомнились, что при введении санкций Россия отключит Европе газ

07:01
Фото: depositphotos/Imagecom
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд считает, что Россия не станет перекрывать подачу газа в Европу в ответ на возможные санкции против Москвы.
"Я считаю, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу", – заявила она в интервью итальянской телерадиокомпании RAI, фрагмент из которого приводится на сайте американского постпредства.
Ведущий спросил у Томас-Гринфилд, имеет ли Вашингтон план, если Россия все же приостановит поставки газа в Европу из-за американских санкций. В ответ на это она заявила, что план США заключается в тесном сотрудничестве с союзниками для их поддержки.
Ранее постпред США при ООН заявила, что в случае эскалации вокруг Украины Вашингтон рассматривает против России не только экономические меры, но и военные. Она напомнила, что Соединенные Штаты работают с Киевом с 2014 года. За это время ему было предоставлено почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку военных.
Накануне глава международного комитета палаты представителей США Грегори Микс внес в конгресс законопроект о санкциях против России. Помимо прочего, документ предлагает обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.
Также в проекте предусмотрены ограничительные меры против "Северного потока – 2", госдолга, президента РФ и других представителей руководства страны, добывающей индустрии и как минимум трех финансовых институтов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: