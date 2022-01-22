В США усомнились, что при введении санкций Россия отключит Европе газ

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд считает, что Россия не станет перекрывать подачу газа в Европу в ответ на возможные санкции против Москвы.

"Я считаю, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу", – заявила она в интервью итальянской телерадиокомпании RAI, фрагмент из которого приводится на сайте американского постпредства.

Ведущий спросил у Томас-Гринфилд, имеет ли Вашингтон план, если Россия все же приостановит поставки газа в Европу из-за американских санкций. В ответ на это она заявила, что план США заключается в тесном сотрудничестве с союзниками для их поддержки.

Ранее постпред США при ООН заявила, что в случае эскалации вокруг Украины Вашингтон рассматривает против России не только экономические меры, но и военные. Она напомнила, что Соединенные Штаты работают с Киевом с 2014 года. За это время ему было предоставлено почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку военных.

Накануне глава международного комитета палаты представителей США Грегори Микс внес в конгресс законопроект о санкциях против России. Помимо прочего, документ предлагает обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.

Также в проекте предусмотрены ограничительные меры против "Северного потока – 2", госдолга, президента РФ и других представителей руководства страны, добывающей индустрии и как минимум трех финансовых институтов.