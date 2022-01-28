Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию

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Руководствуясь принципом взаимности, Москва приняла решение расширить список представителей стран – членов ЕС и европейских институтов, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Российская Федерация неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования нелегитимного в международно-правовом отношении инструментария односторонних ограничений. <...> В связи с этим российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран – членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В министерстве обратили внимание на тот факт, что Европейский союз, позиционируя себя как эталон демократических принципов, до сих пор неспособен принять свободный выбор жителей Крыма в пользу присоединения к России.

Уточняется, что в список попали руководители европейских частных военных компаний, представители силовых ведомств, а также члены парламентов и правительств отдельных стран Евросоюза, которые продвигают антироссийские меры. Соответствующая нота, извещающая о принятии указанной меры, была направлена в представительство ЕС в России.

13 января Евросоюз продлил на полгода – до 31 июля 2022 года – секторальные экономические санкции против России. Санкции были введены еще в июле 2014 года за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины.

