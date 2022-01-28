Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Руководствуясь принципом взаимности, Москва приняла решение расширить список представителей стран – членов ЕС и европейских институтов, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
"Российская Федерация неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования нелегитимного в международно-правовом отношении инструментария односторонних ограничений. <...> В связи с этим российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран – членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.
В министерстве обратили внимание на тот факт, что Европейский союз, позиционируя себя как эталон демократических принципов, до сих пор неспособен принять свободный выбор жителей Крыма в пользу присоединения к России.
Уточняется, что в список попали руководители европейских частных военных компаний, представители силовых ведомств, а также члены парламентов и правительств отдельных стран Евросоюза, которые продвигают антироссийские меры. Соответствующая нота, извещающая о принятии указанной меры, была направлена в представительство ЕС в России.
13 января Евросоюз продлил на полгода – до 31 июля 2022 года – секторальные экономические санкции против России. Санкции были введены еще в июле 2014 года за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: