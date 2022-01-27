США решили пока не вводить санкции против Путина – СМИ

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Белый дом решил пока не вводить санкции против Владимира Путина, поскольку это создало бы "технические трудности". Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.
По словам корреспондента телеканала, если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами.
Ранее сообщалось, что в США рассматривают несколько проектов санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Один из них был внесен в Сенат в начале января. Представленный Демократической партией проект предполагает введение ограничительных мер в отношении высших должностных лиц РФ, в том числе президента, глав МИД и Минобороны, а также ряда российских финансовых организаций, в частности Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.
Накануне во время общения с президентом США Джо Байденом журналисты поинтересовались, допускает ли он введение персональных санкций в отношении Владимира Путина, если Россия вторгнется на Украину. Тот ответил утвердительно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что призывы американских политиков ввести санкции против руководства России, в том числе Владимира Путина, деструктивны исключительно с политической точки зрения.
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