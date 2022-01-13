ЕС продлил экономические санкции против России

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Евросоюз продлил на полгода секторальные экономические санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Санкции были введены в июле 2014 года за подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины действия.
"Совет принял решение продлить запретительные меры, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, на 6 месяцев, до 31 июля 2022 года", – говорится в заявлении.
Ранее вице-президент США Камала Харис заявила, что в случае вторжения на Украину Россию могут ждать новые санкции, Вашингтон уже предупреждал Москву, что ограничительные меры будут такими, каких "еще не видели". Конкретных мер Харис не назвала, однако заявила, что Соединенные Штаты якобы ведут прямые дискуссии на эту тему с российской стороной.
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