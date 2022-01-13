Лавров назвал нервным срывом проект новых санкций США против России

Фото: kremlin.ru/ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал нервным срывом законопроект американских сенаторов о новых санкциях в отношении России. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
"Это когда в бесконечном утверждении собственного величия люди где-то дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить", – сказал глава российской дипломатии.
Лавров отметил, что его каждый раз удивляют подобные инициативы, казалось бы, взрослых людей. По его мнению, данные шаги только вредят имиджу американских политиков.
Накануне группа американских сенаторов от Демократической партии представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России в случае обострения внутриукраинского кризиса. Согласно документу, ограничительные меры могут коснуться высших должностных лиц РФ, в частности президента и премьер-министра, а также ряда российских финансовых организаций, в числе которых Сбербанк, ВТБ и другие.
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