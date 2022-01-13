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Герман Греф заявил, что Сбербанк готов к любым санкциям.

"Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно", – цитирует его ТАСС.

Ранее группа американских сенаторов от Демократической партии представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России в случае обострения внутриукраинского кризиса. Авторами документа выступили 25 парламентариев во главе с председателем комитета по международным делам сената Робертом Менендесом.

Согласно документу, санкционные меры могут коснуться высших должностных лиц РФ, в частности президента, премьер-министра, глав Минобороны и МИД, начальника Генерального штаба, а также командующих вооруженными силами страны.