США не позволят запустить "Северный поток – 2" при эскалации на Украине – Госдеп

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Власти США намерены исключить возможность запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в интервью National Public Radio.

"Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация "Северного потока – 2" не сдвинется с места", – сказал Прайс.

Представитель Госдепа при этом признал, что администрация США использует газопровод в качестве рычага давления на Россию.

"Это инструмент давления для нас, для Германии, для трансатлантического сообщества, потому что газ не идет по трубопроводу", – подчеркнул Прайс.

Ранее депутат бундестага, член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре заявил, что немецкое правительство не должно препятствовать сертификации газопровода, чтобы не ставить под угрозу энергоснабжение Европы.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что причиной остановки процесса сертификации "Северного потока – 2" является то, что газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза. В то же время она отметила, что вопрос о запуске проекта носит геополитический характер.