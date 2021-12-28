В России назвали непринципиальными сроки сертификации "Северного потока – 2"

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Сроки сертификации газопровода "Северный поток – 2" не имеют для России особого значения, так как для поставок газа существуют и другие трубопроводы. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил постпред России при Евросоюзе, посол Владимир Чижов.
"Для нас сроки сертификации принципиального значения не имеют, потому что "Газпром" имеет ресурсы самого газа, имеет возможности его прокачки по существующим газопроводам", – сказал Чижов.
Тем не менее он добавил, что прокачка по альтернативным маршрутам, основной из которых пролегает через Украину, повышает стоимость голубого топлива и снижает надежность поставок.
По мнению Чижова, для ЕС вопрос сертификации является скорее политическим, нежели техническим или юридическим, поскольку страны – члены союза по-прежнему в нем расходятся. При этом затягивание процесса навредит прежде всего европейским потребителям, заключил постпред.
Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" может быть перенесен на март 2022 года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.
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