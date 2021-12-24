В ФРГ заявили, что "Северный поток – 2" приближает немецкое правительство к расколу

24 декабря, 23:43
Фото: depositphotos/maristos
Сформировавшая новое правительство Германии "светофорная" коалиция находится на грани раскола из-за политики в отношении российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в статье политического обозревателя телеканала Das Erste Коринны Эмундс.
Она указала, что новый министр иностранных дел страны Анналена Бербок, которая ранее критиковала газопровод, оказалась в сложной ситуации. В частности, в вопросе достигших низшей точки из-за Киева отношений между Москвой и Берлином. В то же время новый канцлер Олаф Шольц и остальные члены немецкого кабмина ведут себя сдержанно.
По мнению автора материала, "Северный поток – 2" стал для партии коалиционного правительства ФРГ "слоном в посудной лавке". В своей статье Эмундс приводит мнение эксперта по России из Фонда науки и политики Яниса Клюге. Он полагает, что неопределенность с газопроводом создает клин, который может перерасти в напряженность и стать для коалиции испытанием на прочность.
В свою очередь, эксперт Германского совета по международным отношениям Штефан Майстер заявил, что Шольц сделал серьезную ошибку, когда на саммите Евросоюза назвал "Северный поток – 2" частным проектом в немецкой экономики.
"Это неразумно, потому что в конечном итоге коалиция расколется", – сказал он.
Коалиции важна единая позиция во внешней политике, однако для этого необходимо достигнуть внутреннего консенсуса, заключила автор материала Эмундс.
Ранее политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в своей статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Бербок оказалась в тупике из-за позиции по российскому газопроводу.
Он отметил, что в качестве сопредседателя партии "Союз-90/Зеленые" политик всегда выступала против строительства газопровода, затем, как переговорщику по коалиции ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершилось.
Однако сейчас, пишет Лейтойзер, будучи на посту главы МИД Германии, Бербок постоянно напоминают о ее предыдущей позиции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: