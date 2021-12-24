В ФРГ заявили, что "Северный поток – 2" приближает немецкое правительство к расколу

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Сформировавшая новое правительство Германии "светофорная" коалиция находится на грани раскола из-за политики в отношении российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в статье политического обозревателя телеканала Das Erste Коринны Эмундс.

Она указала, что новый министр иностранных дел страны Анналена Бербок, которая ранее критиковала газопровод, оказалась в сложной ситуации. В частности, в вопросе достигших низшей точки из-за Киева отношений между Москвой и Берлином. В то же время новый канцлер Олаф Шольц и остальные члены немецкого кабмина ведут себя сдержанно.

По мнению автора материала, "Северный поток – 2" стал для партии коалиционного правительства ФРГ "слоном в посудной лавке". В своей статье Эмундс приводит мнение эксперта по России из Фонда науки и политики Яниса Клюге. Он полагает, что неопределенность с газопроводом создает клин, который может перерасти в напряженность и стать для коалиции испытанием на прочность.

В свою очередь, эксперт Германского совета по международным отношениям Штефан Майстер заявил, что Шольц сделал серьезную ошибку, когда на саммите Евросоюза назвал "Северный поток – 2" частным проектом в немецкой экономики.

"Это неразумно, потому что в конечном итоге коалиция расколется", – сказал он.

Коалиции важна единая позиция во внешней политике, однако для этого необходимо достигнуть внутреннего консенсуса, заключила автор материала Эмундс.

Ранее политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в своей статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Бербок оказалась в тупике из-за позиции по российскому газопроводу.

Он отметил, что в качестве сопредседателя партии "Союз-90/Зеленые" политик всегда выступала против строительства газопровода, затем, как переговорщику по коалиции ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершилось.

Однако сейчас, пишет Лейтойзер, будучи на посту главы МИД Германии, Бербок постоянно напоминают о ее предыдущей позиции.