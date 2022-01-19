В бундестаге заявили, что противодействие Nord Stream 2 угрожает энергобезопасности ЕС

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Фото: depositphotos/EvgeniyShkolenko
Немецкое правительство не должно препятствовать сертификации "Северного потока – 2", чтобы не ставить под угрозу энергоснабжение Европы, считает депутат бундестага, член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.
"Данный проект был и останется прежде всего экономическим и энергетическим. Использование его в качестве орудия для достижения других политических целей является неправильным и ставит под угрозу энергоснабжение Европы", – сказал он ТАСС.
По мнению Котре, правительство Германии должно ускорить реализацию важного проекта, а замедление сертификации идет на пользу только Соединенным Штатам.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что причиной остановки процесса сертификации "Северного потока – 2" является то, что газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза. В то же время она отметила, что вопрос о запуске проекта носит геополитический характер.
До этого премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что политика главы немецкого МИД по "Северному потоку – 2" угрожает энергетической безопасности ФРГ. По его мнению, позиция Бербок по газопроводу является наивной.
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