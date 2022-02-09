В МИД РФ посоветовали Великобритании изменить тональность в диалоге с Россией

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Великобритании стоит изменить тональность риторики в отношении России. Такое мнение высказали в российском МИД, передает РИА Новости.

В дипведомстве подчеркнули, что Москва настроена на полезный и содержательный диалог с Лондоном. В частности, речь идет о темах, касающихся партнеров по СБ ООН и "Группе двадцати".

Российские дипломаты указали, что отношения с Британией на данный момент находятся на низком уровне.

"Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц", – заявили в МИД РФ.

Там также отметили, что власти Великобритании часто заявляют о российской агрессии и дестабилизирующей деятельности. В некоторых случаях имеют место открытые угрозы, указали в дипведомстве.

"Британская сторона должна четко осознавать, что без отчетливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем", – подчеркнули в МИД.

Дипломаты считают, что отношения между Россией и Великобританией должны строиться на основах равноправия и взаимоуважения.

"Диалог должен иметь добавленную стоимость для обеих сторон и вести к последующим практическим действиям", – подытожили в российском МИД.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы диалога с Россией и урегулирования напряженности вокруг Украины.

Лидеры Великобритании и ФРГ в беседе между собой указали на важность "четкого и последовательного" послания для России на случай возможной военной агрессии. Вместе с тем Джонсон и Шольц намерены использовать все доступные дипломатические каналы и способы диалога с РФ, чтобы положить конец международной напряженности.