Лавров пообещал взаимность в отношениях с Британией

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Москва ответит взаимностью, если визит министров обороны и иностранных дел Великобритании нацелен на улучшение отношений с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России пояснил, что посмотрел выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которых тот высказался за улучшение отношений с Россией. После, отметил Лавров, канцелярия Джонсона объявила, что министры поедут в Москву с целью улучшения отношений.
"Если это действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью, потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы", – цитирует Лаврова РИА Новости.
В Москву глава британского министерства иностранных дел вылетела 9 февраля. Основная цель ее визита – переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по вопросам, касающимся Украины.
Министр Великобритании прогулялась по Москве
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