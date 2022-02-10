Глава МИД Великобритании посетила МГУ

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетила Московский государственный университет. В ходе визита она встретилась с ректором МГУ Виктором Садовничим. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в Фундаментальной библиотеке МГУ. Садовничий представил министру макет новых и старых кампусов университета, научно-технологической долины МГУ и школ.

Участие в диалоге с Трасс также приняли директора и преподаватели Специального учебно-научного центра МГУ.

В Москву глава британского министерства иностранных дел вылетела 9 февраля. Основная цель ее визита – переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по вопросам, касающимся Украины.

О том, что Трасс планирует посетить МГУ, стало известно ранее. Отмечалось, что в ходе встречи министр рассчитывала лично увидеть, как на занятиях по физике и математике формируется поколение будущих лидеров науки, что является общим интересом России и Великобритании.

