Глава МИД Британии планирует посетить МГУ в ходе визита в Москву

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс планирует посетить МГУ имени Ломоносова в ходе своего визита в российскую столицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британский МИД.
"В ходе пребывания в Москве министр иностранных дел посетит МГУ, где она своими глазами увидит, как на занятиях по физике и математике формируется поколение будущих лидеров науки, что является общим интересом России и Великобритании", – говорится в сообщении.
Трасс вылетает в Москву 9 февраля. Она проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по вопросам, касающимся Украины.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы диалога с Россией и урегулирования напряженности вокруг Украины.
Лидеры Великобритании и ФРГ в беседе между собой указали на важность "четкого и последовательного" послания для России на случай возможной военной агрессии. Вместе с тем Джонсон и Шольц намерены использовать все доступные дипломатические каналы и способы диалога с РФ, чтобы положить конец международной напряженности.
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