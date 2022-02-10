В МИД Великобритании заявили о готовности текста законопроекта о санкциях против РФ

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Текст проекта закона о британских санкциях против России подготовлен, в течение дня он должен быть утвержден. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел королевства Джеймс Клеверли.
"Я подписал законопроект, который, как мы рассчитываем, вступит в силу во второй половине сегодняшнего дня", – отметил Клеверли, которого цитирует агентство Reuters.
Он уточнил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс на данный момент оказывает дипломатическое давление на Россию "лицом к лицу".
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пригрозила России серьезными последствиями в случае, если Москва не выберет дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины.
В российском министерстве иностранных дел выразили мнение, что Великобритании стоит изменить тональность риторики в отношении России. В дипведомстве подчеркнули, что Москва настроена на полезный и содержательный диалог с Лондоном.
МИД РФ призвал Великобританию не распространять ложные новости о вторжении на Украину
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