Песков рассказал о реакции Путина на сообщения о дате "нападения" на Украину

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин относится с юмором к публикациям западных изданий о дате якобы запланированного российского военного вторжения на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Трудно относиться с пониманием, но иногда (Владимир Путин. – Прим. ред.) даже шутит, просит узнать, не публикуется ли точное время в часах, когда начнется война", – цитирует его "Газета.ру".
По словам Пескова, к маниакальному информационному безумию западных медиа временами просто невозможно относиться с пониманием.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о провале западной пропагандистской кампании, в рамках которой иностранные СМИ утверждали, что начало российского военного вторжения на Украину назначено на 15 февраля.
Борис Джонсон заявил, что атака на Украину может начаться в течение 48 часов
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