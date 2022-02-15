Песков рассказал о реакции Путина на сообщения о дате "нападения" на Украину

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Владимир Путин относится с юмором к публикациям западных изданий о дате якобы запланированного российского военного вторжения на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трудно относиться с пониманием, но иногда (Владимир Путин. – Прим. ред.) даже шутит, просит узнать, не публикуется ли точное время в часах, когда начнется война", – цитирует его "Газета.ру".

По словам Пескова, к маниакальному информационному безумию западных медиа временами просто невозможно относиться с пониманием.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о провале западной пропагандистской кампании, в рамках которой иностранные СМИ утверждали, что начало российского военного вторжения на Украину назначено на 15 февраля.