В МИД РФ заявили о провале западной пропаганды войны

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о провале западной пропагандистской кампании, в рамках которой иностранные СМИ утверждали, что начало российского военного вторжения на Украину назначено на вторник, 15 февраля.
"15 февраля 2022 года войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
В последнее время на Западе все чаще говорят о гипотетическом вторжении России на Украину. В частности, в конце января президент США Джо Байден предупреждал о разрушительных последствиях подобного конфликта, который, по его мнению, может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.
Западные СМИ называли различные даты начала боевых действий. Агентство Bloomberg писало, что Россия планирует осуществить военное вторжение на Украину 15 февраля.
В России между тем указывают на необоснованность подобных заявлений и сообщений. В частности, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал их чепухой.
Борис Джонсон заявил, что атака на Украину может начаться в течение 48 часов
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