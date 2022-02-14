Захарова предложила Bloomberg уточнить прогноз о вторжении России на Украину

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Агентству Bloomberg стоит уточнить прогноз о вторжении России на Украину, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Захарова напомнила о сообщении Bloomberg, что Россия нападет на Украину 15 февраля.
"Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз?" – написала представитель МИД.
По словам Захаровой, у СМИ осталась пара часов на покаяние. Как указала представитель российского дипведомства, после этого Bloomberg превратится в тыкву, а использовавшие его для пропаганды войны – в крыс.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне с целью уничтожить народные республики и втянуть в конфликт Россию. Он отметил, что на украинской территории наблюдается переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов из США, Великобритании и Канады.
В свою очередь, постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов подчеркнул, что Россия не планирует вторгаться на территорию Украины. По его словам, подобные действия лишены здравого смысла.
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