Захарова предложила Bloomberg уточнить прогноз о вторжении России на Украину

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Агентству Bloomberg стоит уточнить прогноз о вторжении России на Украину, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова напомнила о сообщении Bloomberg, что Россия нападет на Украину 15 февраля.

"Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз?" – написала представитель МИД.

По словам Захаровой, у СМИ осталась пара часов на покаяние. Как указала представитель российского дипведомства, после этого Bloomberg превратится в тыкву, а использовавшие его для пропаганды войны – в крыс.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне с целью уничтожить народные республики и втянуть в конфликт Россию. Он отметил, что на украинской территории наблюдается переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов из США, Великобритании и Канады.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов подчеркнул, что Россия не планирует ‎вторгаться на территорию Украины. По его словам, подобные действия лишены здравого смысла.