В Киеве заявили о войне Запада против Украины

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Действия стран Запада, начавших эвакуацию своих дипломатов, граждан и инвесторов с Украины, равноценны объявлению войны, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами, – рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения – это равно мощнейшим санкциям", – написал Рабинович на своей странице в Facebook.

Он отметил, что такие действия могут уничтожить экономику Украины.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся к эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в связи с угрозой российского военного вторжения. Под данным телеканала CBS, власти Соединенных Штатов намерены отозвать из Киева всех американских служащих в течение двух суток.

В свою очередь, министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало соотечественникам не совершать поездок на Украину, а британским работникам – покинуть страну коммерческим транспортом.

С таким же призывом к своим соотечественникам обратился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что власти готовы оказать финансовую и логистическую помощь для эвакуации. Американцам нужно лишь обратиться в посольство.

