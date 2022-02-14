США планируют отозвать оставшихся дипломатов из Киева в течение 24–48 часов – СМИ

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Власти Соединенных Штатов намерены отозвать из Киева всех американских служащих в течение двух суток. Об этом утверждает телеканал CBS в официальном аккаунте в Twitter.

Как пишет СМИ, такую информацию сообщили неназванные источники.

"Администрация Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24–48 часов", – заявили журналисты.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся к эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в связи с угрозой российского военного вторжения. По их данным, Вашингтон объявит об эвакуации своих дипломатов с территории Украины в субботу, 12 февраля.

В свою очередь, министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало соотечественникам не совершать поездок на Украину, а британским работникам покинуть страну коммерческим транспортом.

С таким же призывом к своим соотечественникам обратился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что власти готовы оказать финансовую и логистическую помощь для эвакуации. Американцам нужно лишь обратиться в посольство.