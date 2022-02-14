Страны G7 заявили о готовности ввести санкции против РФ в случае вторжения на Украину

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Министры финансов стран G7 заявили о готовности ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее заявление.

"Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики", – говорится в заявлении.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не может предсказать дату вторжения России на Украину. При этом он добавил, что вторжение может начаться в любой день.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что американские политики всегда врали, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру.

