Страны G7 заявили о готовности ввести санкции против РФ в случае вторжения на Украину

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Министры финансов стран G7 заявили о готовности ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее заявление.
"Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики", – говорится в заявлении.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не может предсказать дату вторжения России на Украину. При этом он добавил, что вторжение может начаться в любой день.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что американские политики всегда врали, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру.
В Пентагоне заявили, что российские учения угрожают суверенитету Украины
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