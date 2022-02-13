Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net
Киев запросил встречу с Россией и всеми участниками Венского документа в течение 48 часов. Об этом на странице в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Россия не ответила на запрос по Венскому документу, поэтому необходима встреча для обсуждения усиления и перемещения российских войск вдоль границы Украины и в Крыму.
Кулеба также отметил, что если российская сторона серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, то она должна выполнить обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения ситуации вокруг Украины.
11 февраля Украина направила России запрос с требованием предоставить детальные разъяснения о районах военной деятельности у границ Украины и в Крыму. На ответ отводилось 48 часов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: