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Киев запросил встречу с Россией и всеми участниками Венского документа в течение 48 часов. Об этом на странице в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Россия не ответила на запрос по Венскому документу, поэтому необходима встреча для обсуждения усиления и перемещения российских войск вдоль границы Украины и в Крыму.

Кулеба также отметил, что если российская сторона серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, то она должна выполнить обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения ситуации вокруг Украины.

11 февраля Украина направила России запрос с требованием предоставить детальные разъяснения о районах военной деятельности у границ Украины и в Крыму. На ответ отводилось 48 часов.

